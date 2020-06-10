Волейболисты сборной Беларуси начинают подготовку к отборочному турниру ЧЕ-2021

Сборы пройдут в райцентре Минской области с 1 по 16 июля и станут первым этапом подготовки к отборочному турниру к чемпионату Европы-2021. Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса волейболисты не будут покидать территорию тренировочного центра.