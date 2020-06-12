Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Слуцк
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
20
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
14:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клюка перешел в петербургский «Зенит»

Волейболист сборной России Егор Клюка перешел из новоуренгойского «Факела» в санкт-петербургский «Зенит», контракт с новым клубом заключен на три года, сообщил РИА Новости агент спортсмена Дмитрий Резванов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Клюка выступал за «Факел» с 2014 года. У него был действующий контракт с новоуренгойским клубом на следующий сезон.

«Егор Клюка перешел в санкт-петербургский “Зенит”, контракт на три года. Вопрос компенсации (за разрыв контракта с “Факелом” — ред.) улажен», — сказал Резванов по телефону.

В составе сборной России 24-летний волейболист выиграл чемпионат Европы и дважды Лигу наций. В составе «Факела» Клюка завоевал бронзу чемпионата России и клубного чемпионата мира.

 Украинская модель с 13-м размером груди выступит в MMA
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Ван Дейк получит самую большую зарплату в истории «Ливерпуля»
FIS отправила россиянину Большой хрустальный глобус
«Зенит» с июня возобновит выплату зарплаты в полном объеме
Составлен рейтинг лучших баскетболистов в истории России
Новой девушкой игрока «Локо» стала экс-участница шоу «Холостяк»
Наставник футбольного клуба «Динамо» получил лицензию Pro
«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь