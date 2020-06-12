Клюка перешел в петербургский «Зенит»

Источник: Спорт РИА Новости

Клюка выступал за «Факел» с 2014 года. У него был действующий контракт с новоуренгойским клубом на следующий сезон.

«Егор Клюка перешел в санкт-петербургский “Зенит”, контракт на три года. Вопрос компенсации (за разрыв контракта с “Факелом” — ред.) улажен», — сказал Резванов по телефону.