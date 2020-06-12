Клюка перешел в петербургский «Зенит»
Волейболист сборной России Егор Клюка перешел из новоуренгойского «Факела» в
Волейболист сборной России Егор Клюка перешел из новоуренгойского «Факела» в
Клюка выступал за «Факел» с 2014 года. У него был действующий контракт с новоуренгойским клубом на следующий сезон.
«Егор Клюка перешел в
В составе сборной России 24-летний волейболист выиграл чемпионат Европы и дважды Лигу наций. В составе «Факела» Клюка завоевал бронзу чемпионата России и клубного чемпионата мира.