Украинский волейболист Пашицкий заявил, что получит российское гражданство
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украинский волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украинский волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
«Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать», — сказал 32-летний спортсмен.
«Но если вызов поступит — разумеется, я готов», — добавил собеседник агентства.
На прошлой неделе известно о том, что Пашицкий перешел из «Кузбасса» в «Зенит». Ранее блокирующий выступал в эстонских, польских и французских клубах.