Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
11:01 (мск), источник: ТАСС

Украинский волейболист Пашицкий заявил, что получит российское гражданство

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украинский волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Наверх

«Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать», — сказал 32-летний спортсмен.

«Но если вызов поступит — разумеется, я готов», — добавил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе известно о том, что Пашицкий перешел из «Кузбасса» в «Зенит». Ранее блокирующий выступал в эстонских, польских и французских клубах.

Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Моуриньо хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника ПСЖ
В бой идут одни старики. Боксеры, вернувшиеся на ринг пожилыми
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Скончался легендарный нападающий ХК «Трактор»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь