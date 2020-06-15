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15 июня, источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по волейболу начинает подготовку к отбору на ЧЕ-2021

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу начинает подготовку к отбору на чемпионат Европы 2021 года. Турнир с 18 по 23 августа пройдет в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

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На стартовый сбор главный тренер дружины Денис Матвеев вызвал следующих игроков: связующие — Анастасия Кононович, Анастасия Лопато, Анна Князева и Ирина Филистович.

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Блокирующие — Анна Калиновская, Юлия Минюк, Алена Лозюк, Анжелика Борисевич, Надежда Столяр, Дарья Володько, Надежда Владыко и Анастасия Шупенева. Доигровщицы — Анна Давыскиба, Надежда Смирнова и Татьяна Маркевич. Либеро — Алена Федоринчик, Ольга Павлюковская и Виктория Панасенко.

Тренировки на базе ФОК «Тихиничи» начнутся с 1 июля.

Екатерина Сокольчик, Вера Костючик, Анастасия Гарелик и Анна Климец присоединятся к команде со второго сбора из-за занятости в своих клубах. Второй сбор запланирован на конец июля.

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