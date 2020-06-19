Утвержден формат проведения чемпионата и Кубка России 2020/21
Состоялось
Состоялось
Всероссийской федерацией волейбола совместно с клубами утвердила, что в грядущем сезоне команды сыграют полноценный регулярный чемпионат в два круга (26 игр), один раунд
Регулярный чемпионат будет длиться с 26 сентября по 14 марта. Две лучшие команды пройдут в «Финал шести» напрямую, остальные восемь разыграют четыре оставшиеся путевки в
В розыгрыше Кубка России-2020 сыграют только 14 клубов суперлиги. Для клубов высшей лиги «А» планируется провести отдельный турнир.
На предварительном этапе команды будут разбиты по географическому принципу на три группы.
Центр: «Факел» (Новый Уренгой), «Динамо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор), «Белогорье» (Белгород).
Поволжье: «Зенит-Казань», АСК (Нижний Новгород), «Оренбуржье» (Оренбург), «Урал» (Уфа).
Сибирь: «Локомотив» (Новосибирск), «Кузбасс» (Кемерово), «Газпром-Югра» (Сургут), «Енисей» (Красноярск), «Самотлор» (Нижневартовск).
Команды сыграют в два круга (
С 5 по 8 ноября пройдет полуфинальный этап Кубка России. 12 команд будут разделены на три группы. Их победители выйдут в «Финал четырех», который пройдет 25 — 26 декабря.