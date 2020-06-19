Утвержден формат проведения чемпионата и Кубка России 2020/21

Источник: Спорт-Экспресс

Всероссийской федерацией волейбола совместно с клубами утвердила, что в грядущем сезоне команды сыграют полноценный регулярный чемпионат в два круга (26 игр), один раунд плей-офф и «Финал шести».

Регулярный чемпионат будет длиться с 26 сентября по 14 марта. Две лучшие команды пройдут в «Финал шести» напрямую, остальные восемь разыграют четыре оставшиеся путевки в плей-офф. Чемпион России определится в «Финале шести» с 4-го по 10-е апреля. Плей-аута не будет — никто по итогам сезона-2020/21 суперлигу не покинет.

В розыгрыше Кубка России-2020 сыграют только 14 клубов суперлиги. Для клубов высшей лиги «А» планируется провести отдельный турнир.

На предварительном этапе команды будут разбиты по географическому принципу на три группы.

Центр: «Факел» (Новый Уренгой), «Динамо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор), «Белогорье» (Белгород).

Поволжье: «Зенит-Казань», АСК (Нижний Новгород), «Оренбуржье» (Оренбург), «Урал» (Уфа).

Сибирь: «Локомотив» (Новосибирск), «Кузбасс» (Кемерово), «Газпром-Югра» (Сургут), «Енисей» (Красноярск), «Самотлор» (Нижневартовск).

Команды сыграют в два круга ( 7—11 сентября , 16—20 сентября ). В полуфинальный этап попадут 12 команд. Одна из них на конкурсной основе станет хозяином «Финала четырех» и будет освобождена от полуфинального этапа. Вместо этого клуба в полуфинале сыграет 13-я по рейтингу команда предварительного этапа.