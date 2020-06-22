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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский волейболист напал на водителя в Москве

Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, инцидент произошел районе улицы Татьянин Парк. Кимерова возмутило то, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре.

В ответ волейболист начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить. После спортсмен вышел из машины, ногой помял оппоненту дверь и уехал, а пострадавший обратился в правоохранительные органы.

23-летний Кимеров — диагональный новоуренгойского «Факела». В составе сборной России в 2015 году он стал чемпионом Универсиады и бронзовым призером Европейских игр.

14 июня сообщалось, что российский гандболист, призер Олимпиады-2004 Михаил Чипурин разгромил один из московских дворов, испугавшись змей и клещей. Чипурин объявил, что благоустроенный двор в Хорошевском районе — рассадник ненавистной живности.

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