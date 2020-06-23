«Сахалин» не сыграет в следующем сезоне волейбольной суперлиги из-за сокращения бюджета

«Из-за сокращения финансирования нами было принято решение спуститься лигой ниже. На данный момент это единственный способ сохранить профессиональный волейбол на острове. Пока сложно говорить об игроках, но не думаю, что кто-то изъявит желание остаться в команде. Мы с пониманием относимся к такому решению, и желаем всем девочкам удачи на новом месте», — заявил директор «Сахалина» Алексей Ан.