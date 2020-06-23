«Сахалин» не сыграет в следующем сезоне волейбольной суперлиги из-за сокращения бюджета
ТАСС, 23 июня. Женский волейбольный клуб «Сахалин» не примет участия в сезоне-2020/21 чемпионата России в суперлиге
ТАСС, 23 июня. Женский волейбольный клуб «Сахалин» не примет участия в сезоне-2020/21 чемпионата России в суперлиге
Команда проведет следующий сезон в высшей лиге А.
«Из-за сокращения финансирования нами было принято решение спуститься лигой ниже. На данный момент это единственный способ сохранить профессиональный волейбол на острове. Пока сложно говорить об игроках, но не думаю, что
В минувшем сезоне, который был завершен досрочно