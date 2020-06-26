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14:31 (мск), источник: ТАСС

Утвержден регламент проведения чемпионата России по волейболу в следующем сезоне

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила регламент проведения чемпионатов России среди мужчин и женщин в дивизионе Суперлига в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу прошел президиум организации, утвердивший соответствующие положения.

«Утверждены регламенты проведения турниров на следующий сезон. Также директорату поручено проработать изменения в регламент на случай возникновения непредвиденных обстоятельств», — сказал Яременко.

Чемпионаты России среди мужчин и женщин пройдут по идентичному регламенту. Чемпионат России должен пройти в два этапа: предварительный и финальный. Предварительный будет состоять из двух кругов, где команды сыграют друг с другом по два матча — дома и на выезде. По итогам турнира определятся две команды, которые сразу выйдут в «Финал шести». Затем пройдет короткий челлендж-этап, который сформирует окончательный состав участников «Финала шести».

Мужской «Финал шести» завершится 10 апреля, женский — 3—4 апреля. Женский чемпионат начнется во второй уик-энд сентября, мужской — 21 сентября.

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