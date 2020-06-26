Утвержден регламент проведения чемпионата России по волейболу в следующем сезоне

В пятницу прошел президиум организации, утвердивший соответствующие положения.
«Утверждены регламенты проведения турниров на следующий сезон. Также директорату поручено проработать изменения в регламент на случай возникновения непредвиденных обстоятельств», — сказал Яременко.
Чемпионаты России среди мужчин и женщин пройдут по идентичному регламенту. Чемпионат России должен пройти в два этапа: предварительный и финальный. Предварительный будет состоять из двух кругов, где команды сыграют друг с другом по два матча — дома и на выезде. По итогам турнира определятся две команды, которые сразу выйдут в «Финал шести». Затем пройдет короткий челлендж-этап, который сформирует окончательный состав участников «Финала шести».
Мужской «Финал шести» завершится 10 апреля, женский — 3—4 апреля. Женский чемпионат начнется во второй уик-энд сентября, мужской — 21 сентября.