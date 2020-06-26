Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Энергетик-БГУ
Славия М
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Слуцк
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
15:31 (мск), источник: ТАСС

Волейболист Кимеров дисквалифицирован на два года условно за дорожный инцидент

ТАСС, 26 июня. Волейболист новоуренгойского «Факела» и сборной России Александр Кимеров дисквалифицирован на два года условно за нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу в режиме видеосвязи состоялось заседание президиума ВФВ.

«Исполком ВФВ принял решение о применении к Александру Кимерову дисциплинарного взыскания в виде условной дисквалификации на два года», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Кимеров совершил нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Волейболист, разозлившись из-за ситуации на дороге, сбил боковое зеркало и помял дверь машины. Пострадавший обратился в полицию.

Кимерову 23 года, он выступает за «Факел» с 2018 года. В составе сборной России он стал чемпионом Универсиады и бронзовым призером Европейских игр, также в его активе две бронзовые награды чемпионатов России.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
«Ливерпуль» установил рекорд, став чемпионом за 7 туров до конца
Пиво для Клоппа. Как «Ливерпуль» праздновал чемпионство
Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя 3 месяца
Умер советский призер Олимпийских игр в лыжных гонках
Каким был мир в год последнего чемпионства «Ливерпуля» (фото)
«Я победил Хабиба». Рекорд Нурмагомедова считают искусственным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь