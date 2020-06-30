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30 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты сыграют матчи отбора на ЧЕ-2021 в Венгрии и Португалии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 в Венгрии (7—10 января) и Португалии (14—17 января). Такая информация содержится на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Напомним, подопечные Виктора Бекши попали в квартет G, где поспорят за выход в финальную часть континентального первенства с дружинами Португалии, Венгрии и Норвегии. В решающую стадию турнира автоматически выходит сильнейшая дружина группы. Судьба коллектива, занявшего второе место, будет зависеть от статистических показателей команд, показавших аналогичный результат в других четверках. Сообщается также, что из-за пандемии возможны изменения в календаре, руководство ЕКВ продолжает следить за ее развитием.

Волейболисты сборной Беларуси начинают подготовку к отборочному турниру чемпионата Европы учебно-тренировочными сборами в Мяделе, где пробудут с 1 по 16 июля. В связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса волейболисты не будут покидать территорию тренировочного центра. Главный тренер Виктор Бекша пригласил в тренировочный лагерь пасующих Алексея Кураша и Константина Тюшкевича, блокирующих Вячеслава Шмата, Максима Шкредова, Сергея Бусела, Вадима Пронько, Максима Морозова, доигровщиков Павла Куклинского, Владислава Давыскибу, Павла Авдоченко, Вячеслава Череповича, Андрея Радюка, диагональных Родиона Мискевича, Владислава Бабкевича, Петра Миненкова и либеро Максима Будюхина, Романа Аплевича, Станислава Заборовского.

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