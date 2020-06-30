Белорусские волейболисты сыграют матчи отбора на ЧЕ-2021 в Венгрии и Португалии

Напомним, подопечные Виктора Бекши попали в квартет G, где поспорят за выход в финальную часть континентального первенства с дружинами Португалии, Венгрии и Норвегии. В решающую стадию турнира автоматически выходит сильнейшая дружина группы. Судьба коллектива, занявшего второе место, будет зависеть от статистических показателей команд, показавших аналогичный результат в других четверках. Сообщается также, что из-за пандемии возможны изменения в календаре, руководство ЕКВ продолжает следить за ее развитием.