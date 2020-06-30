Белорусские волейболисты сыграют матчи отбора на ЧЕ-2021 в Венгрии и Португалии
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 в Венгрии (
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 в Венгрии (
Напомним, подопечные Виктора Бекши попали в квартет G, где поспорят за выход в финальную часть континентального первенства с дружинами Португалии, Венгрии и Норвегии. В решающую стадию турнира автоматически выходит сильнейшая дружина группы. Судьба коллектива, занявшего второе место, будет зависеть от статистических показателей команд, показавших аналогичный результат в других четверках. Сообщается также, что
Волейболисты сборной Беларуси начинают подготовку к отборочному турниру чемпионата Европы