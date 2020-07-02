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2 июля, источник: ТАСС

Чемпион Европы по волейболу Спиридонов подписал контракт с «Олимпиакосом»

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Спиридонов продолжит карьеру в греческом клубе «Олимпиакос». Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение между 32-летним волейболистом и греческой командой рассчитано на один год.

«Контракт подписал сегодня, в день рождения дочки, так что двойной праздник, — сказал Спиридонов. — “Олимпиакос” — самый титулованный клуб Греции, который всегда ставит самые высокие задачи. Постараюсь ему в этом помочь. Надеюсь, в августе смогу присоединиться к команде».

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В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб «Урал». Ранее он также играл за казанский «Зенит», красноярский «Енисей», «Факел» из Нового Уренгоя и подмосковную «Искру». В составе «Зенита» Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.

Выступая за сборную России Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).

«Олимпиакос» 29 раз становился чемпионом Греции, что является рекордным показателем. Также волейболисты клуба из Пирея 16 раз выигрывали национальный кубок и дважды Суперкубок Греции. «Олимпиакос» два раз выходил в финал Лиги чемпионов (в сезоне-1991/92, 2001/02), но оба раза проигрывал.

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