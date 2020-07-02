Чемпион Европы по волейболу Спиридонов подписал контракт с «Олимпиакосом»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение между 32-летним волейболистом и греческой командой рассчитано на один год.

«Контракт подписал сегодня, в день рождения дочки, так что двойной праздник, — сказал Спиридонов. — “Олимпиакос” — самый титулованный клуб Греции, который всегда ставит самые высокие задачи. Постараюсь ему в этом помочь. Надеюсь, в августе смогу присоединиться к команде».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2fff9b32b64c0c0129dc" data-vnd="2fff9b32b64c0c0129dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2fff9b32b64c0c0129dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб «Урал». Ранее он также играл за казанский «Зенит», красноярский «Енисей», «Факел» из Нового Уренгоя и подмосковную «Искру». В составе «Зенита» Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.

Выступая за сборную России Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).