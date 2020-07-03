Станислав Саликов официально возглавил волейбольный клуб «Минчанка»
Прошлый сезон он провел в качестве наставника молодежной команды из Свердловской области, выступавшей в Высшей лиге А чемпионата России.
Прошлый сезон он провел в качестве наставника молодежной команды из Свердловской области, выступавшей в Высшей лиге А чемпионата России.
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Наставник уже прибыл в Минск, и вскоре команда под его руководством начнет предсезонную подготовку.
Известный белорусский специалист Станислав Саликов после завершения спортивной карьеры входил в тренерский штаб женской сборной Беларуси, затем работал в тренерском штабе краснодарского «Динамо» под руководством Константина Ушакова. Был задействован в структуре клуба «Уралочка-НТМК», трудился ассистентом именитого наставника Николая Карполя.
Прошлый сезон он провел в качестве наставника молодежной команды из Свердловской области, выступавшей в Высшей лиге А чемпионата России. -0-