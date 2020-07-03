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3 июля, источник: БЕЛТА

Станислав Саликов официально возглавил волейбольный клуб «Минчанка»

Прошлый сезон он провел в качестве наставника молодежной команды из Свердловской области, выступавшей в Высшей лиге А чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-игрок сборной Беларуси по волейболу Станислав Саликов официально возглавил «Минчанку», сменив на посту главного тренера Виктора Гончарова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Наставник уже прибыл в Минск, и вскоре команда под его руководством начнет предсезонную подготовку.

Известный белорусский специалист Станислав Саликов после завершения спортивной карьеры входил в тренерский штаб женской сборной Беларуси, затем работал в тренерском штабе краснодарского «Динамо» под руководством Константина Ушакова. Был задействован в структуре клуба «Уралочка-НТМК», трудился ассистентом именитого наставника Николая Карполя.

Прошлый сезон он провел в качестве наставника молодежной команды из Свердловской области, выступавшей в Высшей лиге А чемпионата России. -0-

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