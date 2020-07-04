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4 июля, источник: Vesti.kz

Сабина Алтынбекова официально стала игроком итальянского клуба

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова стала игроком итальянской команды «Волалто Казерта», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с Алтынбековой. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

В следующем сезоне «Волалто Казерта» сыграет в Серии А1 — это главная женская лига Италии. Клуб в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е, место, но избежал вылета во второй дивизион из-за досрочного завершения чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, не так давно Алтынбекова поблагодарила за сезон клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, в который перешла в декабре 2019 года, а дебютировала в январе. В марте в Instagram стало популярным видео с танцем Алтынбековой перед одним из матчей. Позже она прокомментировала нашумевшее видео.

До ОАЭ 23-летняя Алтынбекова выступала за «Алматы», а в 2015 году играла за японский клуб GSS Sunbeams.

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