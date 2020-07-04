Сабина Алтынбекова официально стала игроком итальянского клуба

Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с Алтынбековой. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

В следующем сезоне «Волалто Казерта» сыграет в Серии А1 — это главная женская лига Италии. Клуб в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е, место, но избежал вылета во второй дивизион из-за досрочного завершения чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, не так давно Алтынбекова поблагодарила за сезон клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, в который перешла в декабре 2019 года, а дебютировала в январе. В марте в Instagram стало популярным видео с танцем Алтынбековой перед одним из матчей. Позже она прокомментировала нашумевшее видео.