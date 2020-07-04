Сабина Алтынбекова официально стала игроком итальянского клуба
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова стала игроком итальянской команды «Волалто Казерта», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова стала игроком итальянской команды «Волалто Казерта», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с Алтынбековой. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
В следующем сезоне «Волалто Казерта» сыграет в Серии А1 — это главная женская лига Италии. Клуб в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е, место, но избежал вылета во второй дивизион
Напомним, не так давно Алтынбекова поблагодарила за сезон клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, в который перешла в декабре 2019 года, а дебютировала в январе. В марте в Instagram стало популярным видео с танцем Алтынбековой перед одним из матчей. Позже она прокомментировала нашумевшее видео.
До ОАЭ 23-летняя Алтынбекова выступала за «Алматы», а в 2015 году играла за японский клуб GSS Sunbeams.