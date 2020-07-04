«Одна из самых красивых девушек мира». Как итальянский клуб представил Сабину Алтынбекову
Команда надеется, что казахстанка сделает ее известной в мире.
Итальянский клуб «Волалто Казерта» на официальном сайте представил казахстанскую волейболистку Сабину Алтынбекову.
О переходе Алтынбековой официально объявлено сегодня, 4 июля. Она подписала двухлетний контракт.
В «Волалто Казерте» надеются, что Алтынбекова создаст клубу имидж в мире и укрепит его бренд. В прошедшем сезоне команда заняла последнее, 14-е, место в Серии А1, но смогла сохранить место в главной лиге Италии
В представлении новичка «Волалто Казерта» допустила две ошибки, назвав Алтынбекову лидером сборной Казахстана и заявив, что она впервые в карьере будет играть в зарубежном клубе. В июле 2019 года главный тренер национальной команды Нижат Санчак назвал Алтынбекову лишь одним из кандидатов на попадание в сборную.
«Громкий трансфер «Волалто»! Сабина Алтынбекова, игрок сборной Казахстана и жемчужина страны, Мисс волейбол, с почти 1 миллионом подписчиков и 4 миллионами просмотров на YouTube, в течение двух сезонов будет носить футболку с номером 20, станет лицом и будет отвечать за имидж «Волалто Казерты» в мире.
Громкий трансфер «Волалто» смогла осуществить благодаря переговорам управляющего директора клуба Розалии Санторо. На самом деле Сабина не только талантливый игрок и один из лидеров сборной Казахстана, но и одна из самых красивых девушек в мире. Красота, сила и обаяние — добро пожаловать, Сабина!" — говорится в заявлении клуба.
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Benvenuta Sabina! #volaltoduepuntozero #caserta.
Публикация от Volalto 2.0 Caserta (@volalto2.0caserta) 4 Июл 2020 в 1:08 PDT.
Напомним, в начале мая Алтынбекова поблагодарила за сезон клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, в который перешла в декабре 2019 года, а дебютировала в январе. В марте в Instagram стало популярным видео с танцем Алтынбековой перед одним из матчей. Позже она прокомментировала нашумевшее видео.
23-летняя Алтынбекова до ОАЭ выступала за «Алматы», а в 2015 году играла за японский клуб GSS Sunbeams.