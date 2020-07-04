Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол
Леганес
11
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брешиа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Урал
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Реал
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
11
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
4 июля, источник: Vesti.kz

«Одна из самых красивых девушек мира». Как итальянский клуб представил Сабину Алтынбекову

Команда надеется, что казахстанка сделает ее известной в мире.
Наверх

Итальянский клуб «Волалто Казерта» на официальном сайте представил казахстанскую волейболистку Сабину Алтынбекову.

О переходе Алтынбековой официально объявлено сегодня, 4 июля. Она подписала двухлетний контракт.

В «Волалто Казерте» надеются, что Алтынбекова создаст клубу имидж в мире и укрепит его бренд. В прошедшем сезоне команда заняла последнее, 14-е, место в Серии А1, но смогла сохранить место в главной лиге Италии из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавируса.

В представлении новичка «Волалто Казерта» допустила две ошибки, назвав Алтынбекову лидером сборной Казахстана и заявив, что она впервые в карьере будет играть в зарубежном клубе. В июле 2019 года главный тренер национальной команды Нижат Санчак назвал Алтынбекову лишь одним из кандидатов на попадание в сборную.

«Громкий трансфер «Волалто»! Сабина Алтынбекова, игрок сборной Казахстана и жемчужина страны, Мисс волейбол, с почти 1 миллионом подписчиков и 4 миллионами просмотров на YouTube, в течение двух сезонов будет носить футболку с номером 20, станет лицом и будет отвечать за имидж «Волалто Казерты» в мире.

Громкий трансфер «Волалто» смогла осуществить благодаря переговорам управляющего директора клуба Розалии Санторо. На самом деле Сабина не только талантливый игрок и один из лидеров сборной Казахстана, но и одна из самых красивых девушек в мире. Красота, сила и обаяние — добро пожаловать, Сабина!" — говорится в заявлении клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Benvenuta Sabina! #volaltoduepuntozero #caserta.

Публикация от Volalto 2.0 Caserta (@volalto2.0caserta) 4 Июл 2020 в 1:08 PDT.

«Поддерживаем связь друг с другом». Сабина Алтынбекова — об Исламхане, контракте с клубом из ОАЭ и Instagram.
Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в начале мая Алтынбекова поблагодарила за сезон клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, в который перешла в декабре 2019 года, а дебютировала в январе. В марте в Instagram стало популярным видео с танцем Алтынбековой перед одним из матчей. Позже она прокомментировала нашумевшее видео.

23-летняя Алтынбекова до ОАЭ выступала за «Алматы», а в 2015 году играла за японский клуб GSS Sunbeams.

Футболиста ввели в кому после удара молнии на тренировке
Шаг до титула. «Зенит» может досрочно стать чемпионом России
СМИ: Неймар договорился с ПСЖ, что его отпустят в «Барселону»
Русские хоккеисты не хотят возвращаться в СКА
Квят отказался преклонить колено в знак борьбы с расизмом: видео
«Оренбургу» дали сыграть, несмотря на мощный очаг вируса в РПЛ
Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят сошел с трассы
«Реал» одолел «Атлетик» благодаря очередному голу Серхио Рамоса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь