Уфимский волейбольный клуб «Урал» назначил нового главного тренера
Волейбольный клуб «Урал» подписал контракт с новым главным тренером. Им стал 47-летний специалист, бывший серебряный призер Олимпиады-2000 Игорь Шулепов.
Волейбольный клуб «Урал» подписал контракт с новым главным тренером. Им стал 47-летний специалист, бывший серебряный призер Олимпиады-2000 Игорь Шулепов.
По данным клубной
За два года он стал старшим тренером, а затем возглавил АСК. Шулепов вернул нижегородцев из Высшей Лиги А в Суперлигу и в первом сезоне чемпионата под его руководством команда заняла 11 место.
«Доволен, что удалось согласовать все детали. Задачи перед собой ставим максимальные, посмотрим, как они будут реализовываться по ходу сезона. Сейчас пока думаю о том, как построить тренировочный процесс после двухмесячного карантина», — сказал новый главный тренер «Урала».
Помогать Шулепову будет Юрий Лисицкий. В прошлом году специалист тренировал клуб Высшей Лиги А «Трансгаз Ставрополь».
Справка
Игорь Шулепов
Дата рождения: 16 ноября 1972 года.
Место рождения: Екатеринбург.
Карьера игрока: «Изумруд» (Екатеринбург) — 1989 — 1999; «Хиросима» (Япония) — 1999/2000; «Парма» (Италия) — 2000 — 2002; «Трентино» (Италия) — 2002 — 2004; «Динамо-ТТГ» (Казань) — 2004 — 2007; «Газпром-Югра» (Сургут) — 2007 — 2011; «Изумруд» — 2011/12; «Локомотив» (Новосибирск) — 2012/13; «Губерния» (Нижний Новгород) — 2012/13, 2013/14.
Достижения в клубах: чемпион России (1999, 2007), серебряный (1997, 1998) и бронзовый (2005) призёр чемпионатов России, бронзовый призёр чемпионата Италии (2002), обладатель Кубка России (2004).
Достижения в сборной: серебряный призёр Олимпиады (2000), победитель Кубка мира (1999), серебряный (1999) и бронзовый (2001, 2003) призёр чемпионатов Европы, серебряный (2000) и бронзовый (1996, 1997, 2001) призёр Мировой лиги.
Индивидуальные достижения: лучший игрок чемпионата России (1996, 1997), участник Матча звёзд чемпионата Италии (2001), участник Матча звёзд чемпионата России (2009, 2010, 2011, 2012).