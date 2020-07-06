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10:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимский волейбольный клуб «Урал» назначил нового главного тренера

Волейбольный клуб «Урал» подписал контракт с новым главным тренером. Им стал 47-летний специалист, бывший серебряный призер Олимпиады-2000 Игорь Шулепов.

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По данным клубной пресс-службы, тренерскую карьеру Шулепов начал в 2013 году в Нижнем Новгороде.

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За два года он стал старшим тренером, а затем возглавил АСК. Шулепов вернул нижегородцев из Высшей Лиги А в Суперлигу и в первом сезоне чемпионата под его руководством команда заняла 11 место.

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«Доволен, что удалось согласовать все детали. Задачи перед собой ставим максимальные, посмотрим, как они будут реализовываться по ходу сезона. Сейчас пока думаю о том, как построить тренировочный процесс после двухмесячного карантина», — сказал новый главный тренер «Урала».

Помогать Шулепову будет Юрий Лисицкий. В прошлом году специалист тренировал клуб Высшей Лиги А «Трансгаз Ставрополь».

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Справка

Игорь Шулепов

Дата рождения: 16 ноября 1972 года.

Место рождения: Екатеринбург.

Карьера игрока: «Изумруд» (Екатеринбург) — 1989 — 1999; «Хиросима» (Япония) — 1999/2000; «Парма» (Италия) — 2000 — 2002; «Трентино» (Италия) — 2002 — 2004; «Динамо-ТТГ» (Казань) — 2004 — 2007; «Газпром-Югра» (Сургут) — 2007 — 2011; «Изумруд» — 2011/12; «Локомотив» (Новосибирск) — 2012/13; «Губерния» (Нижний Новгород) — 2012/13, 2013/14.

Достижения в клубах: чемпион России (1999, 2007), серебряный (1997, 1998) и бронзовый (2005) призёр чемпионатов России, бронзовый призёр чемпионата Италии (2002), обладатель Кубка России (2004).

Достижения в сборной: серебряный призёр Олимпиады (2000), победитель Кубка мира (1999), серебряный (1999) и бронзовый (2001, 2003) призёр чемпионатов Европы, серебряный (2000) и бронзовый (1996, 1997, 2001) призёр Мировой лиги.

Индивидуальные достижения: лучший игрок чемпионата России (1996, 1997), участник Матча звёзд чемпионата Италии (2001), участник Матча звёзд чемпионата России (2009, 2010, 2011, 2012).

Тренерская карьера: «Губерния» — 2013- 2015 (тренер); «Нижний Новгород» — 2015/16 (старший тренер); АСК (главный тренер) — с 2016 — 2020.
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