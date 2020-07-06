Спиридонов: Подписание контракта с «Олимпиакосом» сорвалось
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Чемпион Европы по волейболу 2013 года Алексей Спиридонов сообщил РИА Новости, что подписание контракта с греческим «Олимпиакосом» сорвалось.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Чемпион Европы по волейболу 2013 года Алексей Спиридонов сообщил РИА Новости, что подписание контракта с греческим «Олимпиакосом» сорвалось.
Спиридонов в прошлом сезоне выступал в уфимском «Урале». В чемпионате России, который не был доигран
«Сделка с “Олимпиакосом” сорвалась, они проиграли финал и отказались от контракта. Так получилось. У меня был контракт на руках, была устная договоренность о его подписании. Будем продолжать искать новую команду», — сказал Спиридонов по телефону.