Спиридонов: Подписание контракта с «Олимпиакосом» сорвалось

Спиридонов в прошлом сезоне выступал в уфимском «Урале». В чемпионате России, который не был доигран из-за коронавируса, уфимский клуб занял двенадцатое место из четырнадцати. Ранее 32-летний волейболист сообщил РИА Новости, что подписал контракт с «Олимпиакосом» на один год.

«Сделка с “Олимпиакосом” сорвалась, они проиграли финал и отказались от контракта. Так получилось. У меня был контракт на руках, была устная договоренность о его подписании. Будем продолжать искать новую команду», — сказал Спиридонов по телефону.