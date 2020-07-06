Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эйбар
Футбол. Зарубежный
5.07
Саутгемптон
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
5.07
Наполи
Рома
21
Футбол. Зарубежный
5.07
Вильярреал
Барселона
14
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спиридонов: Подписание контракта с «Олимпиакосом» сорвалось

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Чемпион Европы по волейболу 2013 года Алексей Спиридонов сообщил РИА Новости, что подписание контракта с греческим «Олимпиакосом» сорвалось.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спиридонов в прошлом сезоне выступал в уфимском «Урале». В чемпионате России, который не был доигран из-за коронавируса, уфимский клуб занял двенадцатое место из четырнадцати. Ранее 32-летний волейболист сообщил РИА Новости, что подписал контракт с «Олимпиакосом» на один год.

«Сделка с “Олимпиакосом” сорвалась, они проиграли финал и отказались от контракта. Так получилось. У меня был контракт на руках, была устная договоренность о его подписании. Будем продолжать искать новую команду», — сказал Спиридонов по телефону.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Стала известна причина смерти отца Нурмагомедова
Артем Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Дональд Трамп потребовал извинений от чернокожего гонщика NASCAR
Назначен главный арбитр матча «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ
Споры по колено: как политические акции разобщают «Формулу-1»
СМИ: ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за €8 млн
В НХЛ возросло число случаев заражения коронавирусом
Пора домой. Семь россиян, которым нужно вернуться в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь