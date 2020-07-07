«Forza, “Казерта”». Сабина Алтынбекова поприветствовала новый клуб и болельщиков на итальянском языке

Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с Алтынбековой. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
«Сабина Алтынбекова приветствует клуб, город и болельщиков на итальянском и английском языках!» — говорится в Instagram «Волалто Казерта».
«Всем привет. Я — Сабина Алтынбекова, профессиональный игрок в волейбол из Казахстана. Следующий сезон я проведу в команде “Волалто Казерта”. Forza, “Казерта”», — сказала Алтынбекова.
В следующем сезоне «Волалто Казерта» сыграет в Серии А1 — это главная женская лига Италии. Клуб в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е, место, но избежал вылета во второй дивизион из-за досрочного завершения чемпионата в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, не так давно Алтынбекова поблагодарила за сезон клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, в который перешла в декабре 2019 года, а дебютировала в январе. В марте в Instagram стало популярным видео с танцем Алтынбековой перед одним из матчей. Позже она прокомментировала нашумевшее видео.
До ОАЭ 23-летняя Алтынбекова выступала за «Алматы», а в 2015 году играла за японский клуб GSS Sunbeams.