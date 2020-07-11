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15:26 (мск), источник: ТАСС

Чемпион Европы по волейболу Спиридонов продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Спиридонов подписал однолетний контракт с катарским клубом «Аль-Ахли». Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Спиридонов не смог подписать контракт с греческим «Олимпиакосом». По словам волейболиста, клуб отказался от сотрудничества.

«Я подписал контракт с клубом “Аль-Ахли” из Катара на один сезон. Вылечу в Катар, когда откроют границы», — сказал Спиридонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб «Урал». Ранее он также играл за казанский «Зенит», красноярский «Енисей», «Факел» из Нового Уренгоя и подмосковную «Искру». В составе «Зенита» Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.

Выступая за сборную России, Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).

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