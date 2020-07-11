Чемпион Европы по волейболу Спиридонов продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли»

Источник: РИА "Новости"

Ранее Спиридонов не смог подписать контракт с греческим «Олимпиакосом». По словам волейболиста, клуб отказался от сотрудничества.

«Я подписал контракт с клубом “Аль-Ахли” из Катара на один сезон. Вылечу в Катар, когда откроют границы», — сказал Спиридонов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5b3a58995d0d3c14754" data-vnd="b5b3a58995d0d3c14754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5b3a58995d0d3c14754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб «Урал». Ранее он также играл за казанский «Зенит», красноярский «Енисей», «Факел» из Нового Уренгоя и подмосковную «Искру». В составе «Зенита» Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.