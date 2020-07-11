Чемпион Европы по волейболу Спиридонов продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли»
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Спиридонов подписал однолетний контракт с катарским клубом «Аль-Ахли». Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Спиридонов подписал однолетний контракт с катарским клубом «Аль-Ахли». Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.
Ранее Спиридонов не смог подписать контракт с греческим «Олимпиакосом». По словам волейболиста, клуб отказался от сотрудничества.
«Я подписал контракт с клубом “Аль-Ахли” из Катара на один сезон. Вылечу в Катар, когда откроют границы», — сказал Спиридонов.
В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен
Выступая за сборную России, Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).