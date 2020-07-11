Данилов подписал новый контракт с «Аль-Ахли»
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский волейболист Роман Данилов подписал новый контракт с катарским клубом «Аль-Ахли», сообщается на странице команды в Instagram.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский волейболист Роман Данилов подписал новый контракт с катарским клубом «Аль-Ахли», сообщается на странице команды в Instagram.
Новое соглашение рассчитано на сезон-2020/21. Данилов перешел в «Аль-Ахли» в 2019 году.
Ранее в субботу россиянин Алексей Спиридонов сообщил РИА Новости, что подписал с катарским клубом контракт сроком на один сезон.