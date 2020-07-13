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13 июля, источник: БЕЛТА

Гомельский стадион «Луч» принял матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

Старт стал рекордным по представительности. В мужских поединках приняли участие 32 дуэта. У женщин участвовали 24 команды.

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные после реконструкции площадки гомельского стадиона «Луч» приняли матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Старт стал рекордным по представительности. В мужских поединках приняли участие 32 дуэта. В них первенствовали Александр Дедков и Павел Петрушко, обыгравшие в двух партиях Илью Абраменко и Андрея Митрофанова.

В стартах у женщин участвовали 24 команды. Здесь не было равных Виктории Секретовой и Елизавете Чабай. Они, также затратив два сета, победили в финале Любовь Грабар и Анастасию Ковалевскую.

Фото gomelvolley.by

Реконструкция площадок для пляжного волейбола на гомельском стадионе «Луч» завершилась в июне. Теперь комплекс соответствует международным стандартам и может принимать турниры самого высокого ранга. На стадионе установлены мачты освещения, что позволяет проводить матчи в темное время суток. -0-

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