Гомельский стадион «Луч» принял матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные после реконструкции площадки гомельского стадиона «Луч» приняли матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Старт стал рекордным по представительности. В мужских поединках приняли участие 32 дуэта. В них первенствовали Александр Дедков и Павел Петрушко, обыгравшие в двух партиях Илью Абраменко и Андрея Митрофанова.

В стартах у женщин участвовали 24 команды. Здесь не было равных Виктории Секретовой и Елизавете Чабай. Они, также затратив два сета, победили в финале Любовь Грабар и Анастасию Ковалевскую.

Фото gomelvolley.by