Белорусские волейболистки примут участие в молодежном ЧЕ-2020

Всего в финальном раунде чемпионата Европы среди спортсменок, не достигших 19-летнего возраста, примут участие представительницы 12 стран континента.

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Турнир с 22 по 30 августа пройдет в хорватском Осиеке и боснийской Зенице. Помимо подопечных Ольги Пальчевской спор за медали состязаний и две путевки на чемпионат мира-2021 (U-20) поведут дружины России, Италии, Турции, Сербии, Германии, Словакии, Болгарии, Франции, Польши, Боснии и Герцеговины и Хорватии.

В ближайшее время для подготовки к чемпионату Европы белорускам предстоит провести два учебно-тренировочных сбора.