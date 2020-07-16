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16 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки примут участие в молодежном ЧЕ-2020

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки примут участие в молодежном чемпионате Европы-2020, даты и место проведения которого утвердила Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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Всего в финальном раунде чемпионата Европы среди спортсменок, не достигших 19-летнего возраста, примут участие представительницы 12 стран континента.

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Турнир с 22 по 30 августа пройдет в хорватском Осиеке и боснийской Зенице. Помимо подопечных Ольги Пальчевской спор за медали состязаний и две путевки на чемпионат мира-2021 (U-20) поведут дружины России, Италии, Турции, Сербии, Германии, Словакии, Болгарии, Франции, Польши, Боснии и Герцеговины и Хорватии.

В ближайшее время для подготовки к чемпионату Европы белорускам предстоит провести два учебно-тренировочных сбора.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ЕКВ отменила второй и третий этапы квалификации, проведя отбор на турнир согласно местам в рейтинге национальных команд по волейболу данной возрастной группы.

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