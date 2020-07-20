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20 июля, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» узнали соперниц на предварительном этапе Кубка России

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» узнали соперниц на предварительном этапе Кубка России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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Подопечные Станислава Саликова, который сменил на посту главного тренера столичной дружины Виктора Гончарова, попали в 4-ю группу. С 10 по 13 сентября белорусская команда сыграет в Липецке, где ее соперницами будут ВК «Липецк» (10 сентября), тульская «Тулица» (11 сентября), нижегородская «Спарта» (12 сентября) и представительницы Курской области «ЮЗГУ-Атом» (13 сентября). По итогам этого турнирного этапа путевку в полуфинальный раунд Кубка России получат две лучшие команды.

Стоит отметить, что для «Минчанки» это будет третий розыгрыш Кубка России. В 2018 году белоруски остановились на предварительном этапе состязаний, а в 2019-м продвинулись до полуфинальной стадии турнира.

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