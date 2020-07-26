Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к ЧЕ-2020

Елизавета Алисейко, Елизавета Багаева и Маргарита Захаренко — пасующие, Дарья Бурак, Дарья Савчук и Анастасия Светник — блокирующие, Ксения Лебедкина, Дарья Борис, Ульяна Абрамович, Эмилия Миканович и Полина Куликова — доигровщицы, Дарья Вакулко и Анна Карабинович — диагональные, Виктория Костючик, Диана Васьковская и Анастасия Бездорогова — либеро.

Финальный раунд молодежного чемпионата Европы (U-19) среди женских команд пройдет с 22 по 30 августа в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Белоруски на предварительной стадии турнира сыграют со сверстницами из Боснии и Герцеговины, Италии, Сербии, Словакии, Польши. Всего в континентальном первенстве будут принимать участие дружины из 12 стран.