Стало известно расписание матчей молодежной женской сборной Беларуси на ЧЕ по волейболу

Подопечные Ольги Пальчевской и Бориса Коляды, попавшие в Группу I, базирующуюся в Зенице, откроют состязания 22 августа матчем против дружины Италии (начало встречи в 21.30 по минскому времени).

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Затем волейболистки из Беларуси сразятся с дружинами Сербии (23 августа, 19.00), Словакии (24 августа, 16.30), Польши (26 августа, 16.30) и Боснии и Герцеговины (27 августа, 19.00).

Во второй группе, которая свои матчи будет проводить в Хорватии, играют сборные Хорватии, России, Турции, Германии, Болгарии и Франции.