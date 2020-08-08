«В женской раздевалке шутят остро и пошло». Кристина Карапетян — о долгах, татуировках, муже, сексуальности и Playboy
Большое интервью с казахстанской волейболисткой.
Большое интервью с казахстанской волейболисткой.
Кристина Карапетян проделала путь от маленького российского села до статуса одной из самых известных волейболисток в Казахстане. Корреспондент Vesti.kz встретился со спортсменкой и спросил у нее, сколько зарабатывают в женском волейболе, почему ей хотелось сбежать из Павлодара, каково проигрывать партию 0:25 и насколько жгучий юмор в командных раздевалках.
— Кристина, недавно вы отмечали день рождения, было ли неожиданное поздравление, которое вас поразило?
— Было много поздравлений от людей, которых я не знаю. Один человек сказал: «Не хочу тебе говорить, что ты должна или что тебе нужно, ты сама разберешься. Главное, чтобы, обернувшись назад, ты сказала себе, что все сделала правильно, а если даже неправильно, так должно было произойти».
— Ох, в этом есть
— Ну я сейчас не совсем точно текст передала, но посыл был такой.
— Карантин длиною почти в полгода — как он проходит для вас?
— Я индивидуально набираю форму, есть тренер. У меня была травма, но сейчас я восстановилась на 80−90 процентов, осталось немного, чтобы я спокойна могла влиться в команду.
— У вас уже есть предложения от клубов?
— В Казахстане — нет, я рассматриваю заграницу. Есть интерес из Индонезии, Филиппин, Кипра и Греции.
— Привлекательные страны.
— Но я больше рассматриваю Азию, потому что там относительно короткий чемпионат и при этом там хорошо платят. То есть, допустим, в Индонезии сезон с декабря по
— Вероятно, наиболее актуальная тема для казахстанского волейбола сейчас — долги «Иртыша», о которых вы уже высказывались. Мне интересно, когда вы поняли, что ситуация выходит
— Когда девочки встретились с Маратом Айдашевым (бывший руководитель управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области). В июне он пообещал, что все выплатят гарантированно до 20 августа. Все поверили, он говорил очень убедительно. А потом мы узнаем, что Айдашев уволен, и понимаем, что следующим может стать директор нашего клуба. После этого молчать не было смысла, мы не хотели ранее этого выносить, потому что для нас важны репутация клуба и те люди, с которыми мы работали внутри. Но поскольку начали происходить кадровые изменения, мы забили тревогу и обратились к СМИ, иначе об этом никто так бы и не узнал.
— Команде должны 105 миллионов тенге, а сколько лично вам?
— Я не могу назвать точную сумму.
— Но это несколько миллионов тенге?
— Да, и еще плюс компенсация за мою операцию — 1,5 миллиона тенге.
— Вы сами оплачивали операцию?
— Да, я делала операцию в Самаре, мне предлагали в
— Вы сказали, что начали беспокоиться в июне, при этом еще раньше пошли слухи о том, что футбольный клуб «Иртыш» будет сниматься с чемпионата Казахстана. Уже в тот момент вы не почувствовали, что в регионе большие проблемы со спортивными клубами?
— Конечно, мы об этом разговаривали, но мы рассуждали, что у нас совсем не такие контракты, как у футболистов, и, наверное, нам выплатят.
— Кстати, нет ли у вас зависти к футболистам, учитывая, что результаты вашей команды, как я понимаю, более значительны в последние годы?
— Зарплата футболистов и волейболистов разная потому, что в целом футбол более популярен. Но и стоит сказать, что надо уметь договориться по таким зарплатам — это тоже в
— Условно, оклад в 20 тысяч долларов — такое возможно в казахстанском волейболе?
— У
— Вы говорили, что в этот период не знали, где взять деньги, и приходилось даже занимать?
— Да, я вот машину выставила на продажу. Мое восстановление каждый месяц — это примерно 100 тысяч тенге. И на ту же операцию мне пришлось занять, я думала, что быстро отдам, ведь в клубе говорили, что деньги
— Расскажите немного про свою родину.
— Это село Чара, Каларский район, Забакайльский край, природа там схожа с той, что есть в Алматы, — горы, очень красиво. Но климат там суровый, невероятно холодно, зимой минус 50, лета там практически нет. Сейчас село развалено, почти никого там не осталось, может, только пожилые люди. Большая удача — вырваться оттуда.
— Какое у вас было детство?
— Сказочное! Я единственный ребенок в семье, все для меня, но избалованности не было. Например, когда переехали в Читу, изначально работал только папа, аппетиты пришлось уменьшить, я не сразу, но все поняла.
— Вы говорили, что в Павлодаре вам не очень нравилось жить?
— Сначала все было великолепно, я не ощущала особой разницы с Россией. Но позже, когда одна неприятность следует за другой, холодно, зарплаты нет, играть не дают. В общем, такой фон придает тебе плохое настроение и хочется поскорее сбежать. Вот именно последний год оказался очень сложным и нервным.
— Ваш муж — Михаил Устинов, он тоже играет в волейбол. Когда два спортсмена в семье — это комфортно или, наоборот, есть сложности?
— Это очень хорошо, взаимопонимание от и до. Конечно, возникает некий страх, что мы оба спортсмены и всегда в подвешенном состоянии. Но сейчас мы стремимся реализовать себя не только в спорте. Например, муж хорошо рисует, он художник и у него есть желание развиваться в этом направлении. У меня другие интересы: интернет, SMM, таргет, написать текст — это мое.
— Как вы познакомились с Михаилом?
— Это было в Павлодаре четыре года назад, его команда приехала на соревнования. У меня был выходной, я пошла в клуб, хотела потанцевать, расслабиться. Он пришел с другом, которого я уже знала, так мы стали общаться. Но сначала мы были как друзья и только через
— В ваших отношениях есть стеб относительно волейбола, например, он может сказать вам: «Как же ты ужасно играла сегодня»?
— Такого откровенного стеба нет, бывает, что говорим об ошибках, отправляем друг другу статистику. Он мне указывает на
— У вас была свадьба?
— Нет, мы просто расписались. Мне нужно было решить этот вопрос оперативно, потому что возникли некоторые проблемы с гражданством.
— Высокий рост
— Нет, ну, может быть, только в детстве, всегда была выше сверстников, белая ворона, и в этом смысле любили поржать надо мной. Но когда я пошла в волейбол, то поняла, что мой рост — это, наоборот, преимущество.
— В России была игра, где ваша команда проиграла партию 0:25. Объясните, как такое произошло?
— Я была игроком «Забайкалки», тогда команда все время находилась внизу таблицы, очень молодой состав. Мы играли против команды из
— Что вы чувствовали после этого?
— Ну как будто облили сами понимаете чем. Хотелось, чтобы полы провалились и мы туда упали. Сначала нам было ужасно стыдно и стремно, но сейчас мы даже смеемся над этим, вот так мы вошли в историю.
— Еще одна история, которую слышал про вас, произошла в Японии. Говорят, что там вас не пустили в баню
— Да, это был чемпионат мира. Меня и Радмилу Бересневу действительно не пустили, в Японии особое отношение к татуированным людям, они не могут находиться в одном общественном бассейне или бане. Но мы не обиделись, скорее, даже наоборот, у них там странные привычки. Допустим, в том же бассейне они все сидят абсолютно голые, то есть — вот с тобой женщина, которую ты вообще не знаешь, и она совсем рядом с тобой — ну
— Когда вы сделали первую татуировку?
— В Павлодаре, это было на ноге — волейбольный мяч, звезды, узоры. Феникса решила сделать, когда мы приехали в Алматы. Миша хотел набить татуировку на плече, я пошла с ним, увидела, как мастер рисует, этот звук машинки — в общем загорелась. Нашли эскиз, который дорабатывали уже индивидуально, и я решила что именно на женском теле сбоку и на бедре выглядит очень эффектно.
Конечно, есть желание набить
— Почему в последнее время вы сторонитесь такого определения, как сексуальность? То есть когда про вас так пишут, вы не всегда этим довольны.
— Просто в большинстве случаев именно на этом делают акцент, а мне не хочется быть только картинкой. Само определение «сексуальная» — абсолютно нормальное, но важен контекст. Когда я говорю, что нам не платят зарплату и там речь про акимат, руководство, мне кажется неуместным писать, что я там самая сексуальная волейболистка. Когда приводят
— Если вам предложат фотосессию в журналах типа Playboy или Maxim, вы согласитесь?
— Конечно! Муж? Я ему скажу об этом и пойду, думаю, он меня поддержит.
— Кстати, почему Михаила совсем нет на вашей странице в Instagram?
— Мы не фотографируемся вместе, так вот получается. Мы же все время вместе и даже не задумываемся об этом.
— У вас был пост, где вы сказали, что любите остро по****ь. Расскажите, какие именно шутки в женских раздевалках волейбольных команд?
— Честно, почти всегда это шутки ниже пояса, достаточно пошлые и острые.
— Можно пример?
— Часто это импровизация и просто на словах сложно будет объяснить, ведь важен контекст, люди вокруг, обстоятельства. Ну бывают разговоры такие, что одна говорит, я приготовила сладкий пирог и там дальше начинается: «Даже слаще чем “твой”?», «Могла бы и не готовить, а просто лечь на стол — вот тебе и ужин».
— У нас было интервью с Татьяной Демьяновой, и она рассказывала про одного поклонника в Instragram, который пишет ей каждый день уже несколько лет. Вас не достают такие персонажи?
— Обычно отправляют свои гениталии, особенно турки в этом отличаются. Конечно, есть и тактичные подходы, просят о встрече, но когда говоришь человеку, что я замужем, а он не понимает, то блокирую.
— В медиапространстве, помимо вас, большой популярностью пользуются та же Демьянова и Сабина Алтынбекова. Какие у вас отношения с ними?
— С Сабиной мне никогда не доводилось общаться, но это просто так сложилось. Думаю, оказавшись в одной компании, мы бы нормально поговорили. С Таней иногда переписываемся, но мы и не подруги, и не враги — в общем, просто хорошие знакомые.
Конкуренция? Нет, мы же ведь абсолютно разные. Таня больше позиционирует себя в плане красоты, а мне хочется быть интересной не только внешне, но и внутренне, чтобы аудитория была не только мужская.
— Как бы вы описали 2020 год одним словом?
— С одной стороны жопа, а с другой — рост, прогресс, я