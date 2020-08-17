«Желаю удачи!» Сабина Алтынбекова покинула итальянский клуб?
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала в своем Instagram, что у ее нового клуба — итальянского «Волалто Казерты» возникли проблемы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала в своем Instagram, что у ее нового клуба — итальянского «Волалто Казерты» возникли проблемы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Визы готовы, билеты забронированы, сборы подготовлены. Но, к большому сожалению, итальянскую команду “Казерта” не допустили в лигу. Мне очень жаль, что команда не примет участия в сезоне. Желаю удачи! Я и моя команда рассматриваем другие варианты. Спасибо!», — написала она.
Напомним, 4 июля казахстанская волейболистка подписала двухлетний контракт с клубом, который должен был выступить в Серии А1 — это главная женская лига страны. В прошедшем сезоне «Волалто Казерта» заняла последнее, 14-е, место, но избежала вылета
Не так давно Алтынбекова поприветствовала новый клуб и болельщиков на итальянском языке, а известное итальянское издание OASport.it признало ее самой красивой волейболисткой мира.