Определились медалисты чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

В стартах участвовали 24 мужские пары.

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Как и по итогам двух предыдущих туров состязаний, победу праздновали Александр Дедков и Павел Петрушко. Серебро на счету Ильи Абраменко и Андрея Митрофанова. Бронзовые медали выиграли Александр Белькевич и Андрей Ковалевский.

Не произошло сенсаций и в стартах женщин, где соревновались 22 дуэта. Сильнейшим стал дуэт Виктории Секретовой и Елизаветы Чабай. Сестры Нина и Яна Милевские заняли 2-е место. Третья позиция в итоговом протоколе у Анны Пашкевич и Татьяны Холод.