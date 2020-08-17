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17 августа, источник: БЕЛТА

Определились медалисты чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты финального раунда чемпионата Беларуси по пляжному волейболу, который завершился в Молодечно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В стартах участвовали 24 мужские пары.

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Как и по итогам двух предыдущих туров состязаний, победу праздновали Александр Дедков и Павел Петрушко. Серебро на счету Ильи Абраменко и Андрея Митрофанова. Бронзовые медали выиграли Александр Белькевич и Андрей Ковалевский.

Не произошло сенсаций и в стартах женщин, где соревновались 22 дуэта. Сильнейшим стал дуэт Виктории Секретовой и Елизаветы Чабай. Сестры Нина и Яна Милевские заняли 2-е место. Третья позиция в итоговом протоколе у Анны Пашкевич и Татьяны Холод.

Следующим важным событием в соревновательном календаре отечественных «пляжников» станет Кубок Беларуси в Гомеле, который пройдет с 28 по 30 августа.

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