Итальянский клуб вынужденно расстался с Сабиной Алтынбековой и начал суд на 260 миллионов евро
Итальянская «Волалта Казерта» не смогла заявить Сабину Алтынбекову
Итальянская «Волалта Казерта» не смогла заявить Сабину Алтынбекову
Федерация волейбола страны (FIPAV) не допустила клуб к участию в главной женской лиге — Серии А1. В прошлом сезоне «Казерта» заняла последнее, 14-е, место, но избежала вылета
После недопуска «Казерта» объявила о роспуске команды, закрытии проекта, выходе из состава членов FIPAV и Женской профессиональной лиги и намерении судиться. Причиной решения Федерация назвала неоплаченный штраф, хотя сам клуб считает, что закрыл все долги.
«Война против нас, которая началась в прошлом году, достигла своей цели и убила клуб. Все документы, все платежи и переводы были в порядке, но нас не допустили к чемпионату под предлогом, что некоторые бумаги предоставлены позднее срока. Мы устали воевать и сражаться с ветряными мельницами, а больше всего устали от ненужных жертв», — говорится в сообщении клуба.
В итоге «Казерта» объявила, что подает судебные иски: на 50 миллионов евро — против FIPAV, на 30 миллионов — против лиги, на 80 миллионов — против Европейской конфедерации (EVB), которая запрещала ей подписывать игроков с европейского и итальянского рынков, на 100 миллионов — против Международной федерации.
Общая сумма исков составляет 260 миллионов евро. Убыток «Волалто» оценивает в 30 миллионов.
Иск против EVB уже зарегистрирован в Люксембурге. Семья Турко, владеющая клубом, сообщила, что наняла юристов, которые будет отстаивать интересы «Казерты» в итальянских и международных судах.
Свою историю «Казерта» ведет с 2006 года. В 2018 году клуб прекратил деятельность, но возродился под новым юридическим лицом, получив официальное название — «Волалто Казерта 2.0».
Напомним, что сегодня, 18 августа, Алтынбекова объявила о поиске новой команды. В «Казерту» она перешла 4 июля, подписав двухлетний контракт, после чего обратилась к фанатам на итальянском языке. С помощью казахстанки клуб хотел укрепить свой бренд на международной арене.