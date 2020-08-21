Кубок Победы отменен из-за случаев COVID в казанском «Зените»

Регулярные тесты на COVID-19 выявили первичные положительные результаты у двоих членов волейбольной команды «Зенита». Было принято совместное решение об отмене соревнования. В турнире, который должен был состояться 24—26 августа , должны были сыграть сборная России, новосибирский «Локомотив», «Зенит» и кемеровский «Кузбасс».

«С сожалением вынуждены сообщить, что Кубок Победы в Казани отменён. Очередное тестирование игроков “Зенита-Казань” выявило два первичных положительных результата на COVID-19. Понимая огромную ответственность перед нашими гостями, мы незамедлительно сообщили об этом Всероссийской федерации волейбола и совместно приняли благоразумное решение отменить турнир. Остальные клубы с пониманием отнеслись к этому решению», — сообщил директор клуба Олег Брызгалов, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».