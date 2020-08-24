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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки с победы стартовали на молодежном ЧЕ-2020

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки с победы стартовали на молодежном чемпионате Европы, который накануне стартовал в Осиеке (Хорватия) и Зенице (Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Ольги Пальчевской в тяжелом пятисетовом поединке обыграли сборную Сербии — 3:2 (16:25, 25:21, 25:21, 20:25, 15:13). Нападающая белорусской команды Ксения Лебедкина стала лучшим игроком матча, набрав 22 очка. Также стоит отметить Дарью Савчук, которая была признана лучшей блокирующей встречи, после того как пять раз прерывала атаки соперниц. Всего же на ее счету 14 очков. Еще 12 пунктов для команды Беларуси заработала Дарья Борис.

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«Я очень довольна результатом. Это был трудный матч и очень важная победа. Трудно играть против команды с высокими игроками, у которых высокий прыжок и отличный блок. Очень хорошо сыграли в обороне. Каждая команда хочет выиграть. Мы тоже. Надеюсь, что по ходу чемпионата будем играть очень хорошо, а если получится, поборемся за медаль», — прокомментировала итог встречи тренер сборной Беларуси Ольга Пальчевская.

Также в данной группе состоялся матч между волейболистками Польши и Словакии. Со счетом 3:0 (27:25, 25:15, 25:18) победу одержали представительницы соседней страны.

Сегодня в 18.30 белоруски проведут свой второй матч на данном континентальном первенстве. Их соперницами станут волейболистки Словакии.

Далее команда под руководством Ольги Пальчевской поспорит с дружинами Польши (26 августа, 18.30) и Боснии и Герцеговины (27 августа, 21.00).

Полуфиналы и решающие матчи состоятся 29 и 30 августа. В Осиеке, помимо матчей второй группы, пройдет утешительный турнир за 5−8 места. Матчи, по итогам которых определятся медалисты, состоятся в Боснии и Герцеговине.

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