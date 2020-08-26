Юниорская сборная Беларуси по волейболу удивляет европейский свет

И здесь не стали мелочиться: быстро запрягли и столь же стремительно рванули с места — первым соревнованием после вынужденного перерыва из‑за пандемии стал чемпионат Европы среди девушек до 19 лет, который стартовал в Зенице (Босния и Герцеговина) и Осиеке (Хорватия). Наша команда начала первенство с двух побед и заявила о своих медальных притязаниях. Белорусские девчата под руководством Ольги Пальчевской на предварительном этапе играют в группе I, матчи которой проходят на арене имени Хусейина Смайловича в Зенице. Отметим, что Пальчевская — тренер молодой и дебютант подобного уровня. В недавнем прошлом она игрок сборной Беларуси, ее капитан и, возможно, играла бы до сих пор, если бы не травма. Но худа без добра, как известно, не бывает: белорусский волейбол получил, судя по всему, весьма неординарного наставника. И то же самое, вне всяких сомнений, можно сказать о ее команде: может так статься, что именно эти юные девчата, которые сегодня удивляют всех на Балканах, в будущем составят и костяк взрослой сборной Беларуси.





Однако, о регламенте. В одну группу с белорусками жребий определил команды Боснии и Герцеговины, Польши, Словакии и Сербии. Была еще Италия, но эта сборная вынужденно отказалась от участия из‑за ограничений на выезд из страны. Точно так же снялись с соревнований команды России и Германии, урезав группу II до четырех коллективов: Хорватии, Турции, Болгарии и Франции. После кругового турнира две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в Зенице, а занявшие третье и четвертое места сыграют классификационные матчи за 5—8-е места в Осиеке.



Таким образом, сборная Беларуси делает все, чтобы с насиженного места никуда не сниматься и весь чемпионат провести в полюбившейся Зенице. Уже в дебютном матче календарь турнира преподнес нашим девушкам серьезное испытание — встречу с фаворитками из Сербии во главе с восходящей звездой европейского волейбола Ваней Савич, которой прочат большое и светлое будущее. Однако белоруски не дрогнули, а, показав характер и сплоченность, победили в напряженной игре, в которой нервы лопались, словно перетянутые струны — 3:2 (16:25, 25:21, 25:21, 20:25, 15:13)! Решающее очко принесла победителям Дарья Бурак, сделав шикарный эйс! Самой результативной в составе нашей команды стала Ксения Лебедкина, набравшая 22 очка, а лучшей блокирующей назвали Дарью Савчук. После игры Ольга Пальчевская была довольна:



«Это был чрезвычайно сложный матч, и это очень важная победа. Трудно играть против высоких девушек, у которых отличный удар и шикарный блок. Но мы здорово выглядели в защите. Надеюсь, что продолжим в том же духе и будем бороться за медали».



Продолжили. В понедельник вечером битыми оказались словачки — 3:1 (20:25, 26:24, 25:19, 25:21)! Как видно из счета по партиям, игра была сверхнапряженной, но белорусские девчата вновь оказались лучше. И дело тут прежде всего в командном духе и единстве: сборная Беларуси — это не команда звезд, а команда звезда, в которой каждый может взять инициативу на себя и стать лидером в отдельно взятом эпизоде. На сей раз самой заметной на площадке оказалась Дарья Вакулко, которая получила приз лучшей нападающей матча.



Сегодня подопечным Ольги Пальчевской предстоит сыграть со сборной Польши. От результата этой встречи будет зависеть многое, в случае победы наша команда может обеспечить себе выход в полуфинал. Не робей, девчата!