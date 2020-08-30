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30 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки выиграли бронзовые медали молодежного ЧЕ-2020

30 августа, Минск Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки выиграли бронзу молодежного чемпионата Европы, который завершается в Боснии и Герцеговине и Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В споре за бронзовые медали подопечные Ольги Пальчевской не оставили шансов сверстницам из Франции. Матч завершился в пользу белорусок со счетом 3:1 (25:18, 25:21, 23:25, 27:25).

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Самой результативной волейболисткой в рядах бронзовых призеров стала Ксения Лебедкина, которой удалось провести 19 результативных атак, в том числе дважды подать на вылет и трижды заблокировать атаки француженок. Также свое мастерство в атаке показали Дарья Вакулко — 15 очков, Дарья Савчук — 12 пунктов и Дарья Борис — 10 баллов. Кроме того, отметим игру на Виктории Костючик, у которой 31% позитивного приема.

Золото в финальном матче молодежного чемпионата Европы по волейболу среди женских команд разыграют дружины Франции и Турции.

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