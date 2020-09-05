Волейболистки «Прибужья» стали обладательницами Кубка Бреста

Команда под руководством Натальи Мелянюк в решающем поединке, который проходил в спорткомплексе «Олимп», обыграла мозырскую «Жемчужину Полесья» — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23).

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Также на их счету виктории над гродненским «Коммунальником-ГрГУ» — 3:0 (29:27, 25:23; 25:17) и могилевским «Коммунальником-МГУ» — 3:1 (25:18, 21:25, 28:26, 25:17).

Занявшая второе место «Жемчужина Полесья» выиграла у «Коммунальника-МГУ» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:22) и «Коммунальника-ГрГУ» — 3:1 (25:15, 25:20, 21:25, 25:18).

На счету третьей дружины турнира, «Коммунальника-ГрГУ», два поражения и одна виктория над могилевскими одноклубницами — 3:0 (25:13, 25:11, 25:19).