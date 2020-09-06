Белорусские волейболисты уступили Германии на старте юниорского ЧЕ

Матч против действующих обладателей чемпионского титула получился очень напряженным. Инициатива постоянно переходила от одной команды к другой, но на тай-брейке немецкая команда смогла добиться победы. В рядах команды Алексея Ковалева стоит отметить Алексея Илькевича, который, набрав 22 очка, стал самым результативным игроком встречи. В число лучших бомбардиров попал также Глеб Азаренко, у которого 9 результативных атак. У немцев показатели лучших игроков группы атаки таковы: Джошуа Кунстманн — 21 очко, Патрик Рупрехт — 17, Бен-Симон Бонин — 12.

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По одному эйсу записали на свой счет Максим Троцкий, Илья Борило и Алексей Илькевич. В приеме отметились Арсений Полонский (37% отличного приема) и либеро команды Владислав Новиков (24%). Лучшим блокирующим встречи стал Максим Троцкий, которому удалось трижды превзойти нападающих немецкой дружины. На счету Алексея Илькевича и Глеба Азаренко по два результативных блока.

В еще одном матче группы II, базирующейся в итальянском Лечче, команда Польши победила сверстников из Чехии — 3:0.

В квартете I также прошли две встречи. В противоборстве юниоров из Бельгии и Болгарии сильнее были волейболисты с Балкан — 3:0, а итальянцы с трудом победили турецкую дружину — 3:2.