Белорусские волейболисты уступили соперникам из Чехии на юниорском ЧЕ в Италии

Самым результативным в рядах белорусов стал Глеб Азаренко, заработавший 10 пунктов, четыре из них — благодаря подачам на вылет.

По этому показателю центральный блокирующий стал лучшим в матче. Его товарищ по команде Арсений Полонский был точен в девяти атаках. Он также стал лучшим на приеме (28%). Еще один белорус Илья Борило, записав на свой счет три блока, возглавил список игроков матча, отличившихся в данном компоненте игры.