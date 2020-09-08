Белорусские волейболисты уступили соперникам из Чехии на юниорском ЧЕ в Италии

Самым результативным в рядах белорусов стал Глеб Азаренко, заработавший 10 пунктов, четыре из них — благодаря подачам на вылет.
По этому показателю центральный блокирующий стал лучшим в матче. Его товарищ по команде Арсений Полонский был точен в девяти атаках. Он также стал лучшим на приеме (28%). Еще один белорус Илья Борило, записав на свой счет три блока, возглавил список игроков матча, отличившихся в данном компоненте игры.
Положение в группе 2 сейчас такое: Польша — 6 очков (2 матча), Чехия — 3 (2), Германия — 2 (2), Беларусь — 1 (2).
В среду, 9 сентября, белорусы сыграют со сверстниками из Польши, которые лидируют в группе, одержав две виктории кряду.