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12:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты уступили соперникам из Чехии на юниорском ЧЕ в Италии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уступили соперникам из Чехии на юниорском чемпионате Европы в Италии. Подопечные Алексея Ковалева уступили в трех сетах — 0:3 (16:25, 21:25, 20:25).

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Самым результативным в рядах белорусов стал Глеб Азаренко, заработавший 10 пунктов, четыре из них — благодаря подачам на вылет.

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По этому показателю центральный блокирующий стал лучшим в матче. Его товарищ по команде Арсений Полонский был точен в девяти атаках. Он также стал лучшим на приеме (28%). Еще один белорус Илья Борило, записав на свой счет три блока, возглавил список игроков матча, отличившихся в данном компоненте игры.

Положение в группе 2 сейчас такое: Польша — 6 очков (2 матча), Чехия — 3 (2), Германия — 2 (2), Беларусь — 1 (2).

В среду, 9 сентября, белорусы сыграют со сверстниками из Польши, которые лидируют в группе, одержав две виктории кряду.

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