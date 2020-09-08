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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в матче Кубка России

Волейболисты московского «Динамо» одержали победу над петербургским «Зенитом» в матче первого тура предварительного этапа Кубка России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча зоны 2, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:22) в пользу «Динамо».

В другом матче данной зоны белгородское «Белогорье» победило новоуренгойский «Факел» — 3−1 (25:22, 20:25, 25:12, 25:18).

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