«Зенит» отстранен от Кубка России по волейболу из-за симптомов COVID-19 у игроков

Перед поездкой в Москву для участия в Кубке России все представители петербургского клуба сдали тесты, результаты которых показали отсутствие коронавируса. Позднее несколько игроков «Зенита» почувствовали недомогание, у них поднялась температура, они были изолированы от команды и не принимали участия в матчах.