«Зенит» отстранен от Кубка России по волейболу из-за симптомов COVID-19 у игроков
ТАСС, 9 сентября. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отстранила петербургский «Зенит» от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России
ТАСС, 9 сентября. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отстранила петербургский «Зенит» от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России
Перед поездкой в Москву для участия в Кубке России все представители петербургского клуба сдали тесты, результаты которых показали отсутствие коронавируса. Позднее несколько игроков «Зенита» почувствовали недомогание, у них поднялась температура, они были изолированы от команды и не принимали участия в матчах.
Федерация также рекомендовала команде покинуть место соревнований и пройти повторное тестирование. Вместе с «Зенитом» в группе на предварительном этапе играют московское «Динамо», белгородское «Белогорье», «Факел» из Нового Уренгоя и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Команды, которые контактировали с петербургским клубом, также должны сдать тесты.
Первый тур предварительного этапа Кубка России стартовал 7 сентября. Игры проходят в Красноярске, Москве и Уфе.