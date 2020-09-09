Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Оренбург
Шинник
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
Амур
01
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Волгарь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Ак Барс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Балтика
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Железничар
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Текстильщик
02
Футбол. Первый дивизион
12:30
Иртыш
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Акрон
20
Хоккей. НХЛ
10.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15:45 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» отстранен от Кубка России по волейболу из-за симптомов COVID-19 у игроков

ТАСС, 9 сентября. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отстранила петербургский «Зенит» от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России из-за симптомов заражения коронавирусом у нескольких игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:28 MSK, 09.09
Инфицировано1 041 007+5 218
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
27.089.09
Скончалось18 135+142
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
27.089.09
Выздоровело856 458+6 409
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
27.089.09
Инфицировано27 617 194+279 434
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
27.089.09
Скончалось898 456+5 810
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
27.089.09
Выздоровело18 586 672+250 560
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
27.089.09

Перед поездкой в Москву для участия в Кубке России все представители петербургского клуба сдали тесты, результаты которых показали отсутствие коронавируса. Позднее несколько игроков «Зенита» почувствовали недомогание, у них поднялась температура, они были изолированы от команды и не принимали участия в матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Федерация также рекомендовала команде покинуть место соревнований и пройти повторное тестирование. Вместе с «Зенитом» в группе на предварительном этапе играют московское «Динамо», белгородское «Белогорье», «Факел» из Нового Уренгоя и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Команды, которые контактировали с петербургским клубом, также должны сдать тесты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый тур предварительного этапа Кубка России стартовал 7 сентября. Игры проходят в Красноярске, Москве и Уфе.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе Кокорина в «Рому»
Стала известна одна из пар полуфиналистов US Open среди мужчин
СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по уругвайцу
Призер ОИ порассуждал о конфликте Медведевой и Загитовой
У чемпионки ОИ отняли право на повышенный тестостерон
Медведев против Рублева: на что поставить в российском дерби
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к хавбеку ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь