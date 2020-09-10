Стали известны даты проведения решающей стадии чемпионата Беларуси по волейболу

В женском турнире 15 сентября сначала состоится матч между «Жемчужиной Полесья» из Мозыря и могилевским «Коммунальником-МГУ» (10.00). Позже, в 13.00, сойдутся «Минчанка» и «Прибужье» из Бреста. Проигравшие команды 16 сентября в 10.00 оспорят бронзовые медали, а в 13.00 пройдет поединок за золото турнира.

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В эти же сроки состоится и «Финал четырех» мужского чемпионата Беларуси. 15 сентября в 15.30 начнется матч между солигорским «Шахтером» и гомельской «Энергией», а в 18.00 сойдутся минский «Строитель» и обуховский «Легион». Матч за третье место пройдет 16 сентября в 15.00, а финал — в 18.00.

Сообщается также, что вход на трибуны «Чижовка-Арены» ограничен не будет. Для тех, кто не сможет посетить матчи, будет организована прямая трансляция с места событий. В целях нераспространения коронавируса организаторы просят болельщиков соблюдать масочный режим.