«Минчанка» уступила «Липецку» в стартовом матче предварительного этапа Кубка России

С большим трудом выиграв две партии минская команде не смогла удержать преимущество и в остальных трех сетах верх брали волейболистки «Липецка».

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Российская дружина превзошла белорусок в атаке. Удачливей девушки из Липецка были и на приеме. У «Минчанки» лучше работал блок. Но для итогового успеха многократным чемпионкам Беларуси этого оказалось недостаточно. В концовке встречи соперницы выглядели несколько свежее белорусок и заслуженно праздновали успех.