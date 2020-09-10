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10 сентября, источник: БЕЛТА

«Минчанка» уступила «Липецку» в стартовом матче предварительного этапа Кубка России

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанка» уступила «Липецку» в стартовом матче предварительного тура Кубка России на тай-брейке — 2:3 (28:26, 31:29, 16:25, 21:25, 12:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С большим трудом выиграв две партии минская команде не смогла удержать преимущество и в остальных трех сетах верх брали волейболистки «Липецка».

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Российская дружина превзошла белорусок в атаке. Удачливей девушки из Липецка были и на приеме. У «Минчанки» лучше работал блок. Но для итогового успеха многократным чемпионкам Беларуси этого оказалось недостаточно. В концовке встречи соперницы выглядели несколько свежее белорусок и заслуженно праздновали успех.

11 сентября «Минчанка» сыграет поединок против «Тулицы» из Тульской области. В субботу, 12 сентября подопечные Станислава Саликова померятся силами с нижегородской «Спартой», а в заключительный день турнира сразятся с «ЮЗГУ-Атомом» из Курска. Для того чтобы попасть в полуфинал Кубка России белорускам нужно финишировать в своей группе не ниже второго места.

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