Волейболисты «Шахтера» завершили турне по Сербии поражением от «Воеводины»

Главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша в заключительном матче турне дал шанс проявить себя всем игрокам команды.

Сербская дружина лучше действовала на блоке. Самым результативным волейболистом в составе «желто-черных» стал Григорий Ющук — 12 очков. У конкурентов главными действующими лицами были Александр Благоевич (12 очков) и Неманья Масулович (14 пунктов).

Накануне встречи с «Воеводиной» солигорский клуб обыграл «Партизан» — 3:1 (20:25, 25:15, 25:17, 25:16). Кроме того, на счету команды из города калийщиков две виктории над «Црвеной Звездой» и победный матч с «Горным Миловацем».