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13:35 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» завершили турне по Сербии поражением от «Воеводины»

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» завершили турне по Сербии поражением от «Воеводины» из Нови-Сада — 1:3 (25:17, 23:25, 21:25, 22:25), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «горняков».

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Главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша в заключительном матче турне дал шанс проявить себя всем игрокам команды.

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Сербская дружина лучше действовала на блоке. Самым результативным волейболистом в составе «желто-черных» стал Григорий Ющук — 12 очков. У конкурентов главными действующими лицами были Александр Благоевич (12 очков) и Неманья Масулович (14 пунктов).

Накануне встречи с «Воеводиной» солигорский клуб обыграл «Партизан» — 3:1 (20:25, 25:15, 25:17, 25:16). Кроме того, на счету команды из города калийщиков две виктории над «Црвеной Звездой» и победный матч с «Горным Миловацем».

Следующим турниром с участием «Шахтера» станет «Финал четырех» чемпионата Беларуси в Минске 15—16 сентября.

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