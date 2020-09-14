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16:21 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси заняла 8-е место на юниорском ЧЕ по волейболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси заняла восьмое место на юниорском чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд (U-18), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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Белорусские юниоры по итогам группового раунда континентального первенства не смогли продолжать борьбу за медали, уступив дружинам Германии, Польши и Чехии. В утешительном турнире за 5−8 места подопечные Алексея Ковалева сначала проиграли сверстникам из Бельгии — 0:3 (19:25, 21:25, 18:25), а затем признали превосходство турецкой дружины — 1:3 (18:25; 22:25; 25:22; 17:25).

Самым результативным игроком сборной в заключительном матче юниорского чемпионата Европы стал капитан Максим Троцкий (14 очков). Глеб Азаренко набрал 13 очков — 8 в нападении и 5 на блоке. По одному эйсу в матче сделали доигровщик Арсений Полонский и блокирующий Евгений Сыч. Лучшим на приеме в мачте стал либеро Владислав Новиков — 47% идеального приема.

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