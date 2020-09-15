Волейболистки «Минчанки» вышли в финал чемпионата Беларуси среди женских команд

Матч прошел с преимуществом столичного клуба, который с первых же минут показал серьезность своих намерений. Брестчанки не сдавались, стараясь осложнить жизнь фаворитам встречи. Однако класс участниц российской суперлиги в итоге сказался.

Самым результативным игроком встречи стала минчанка Надежда Смирнова, заработавшая 17 очков. Лучшей блокирующей матча стала еще одна столичная волейболистка Надежда Столяр. У нее на счету 6 удачных действий у сетки, а всего она записала на свой счет 14 пунктов. У Алины Ильюты, которая стала главным завершителем атак брестской дружины, — восемь результативных действий.

Таким образом, 16 сентября в финале чемпионата Беларуси, который начнется в 13.00, «Минчанка» сыграет с мозырской «Жемчужиной Полесья». Мозырянки ранее обыграли могилевский «Коммунальник-МГУ». Команды из Бреста и Могилева разыграют бронзовые медали. Эта встреча начнется в 10.00.

Вход для болельщиков на трибуны «Чижовка-Арены» во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. В целях борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.