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15 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» вышли в финал чемпионата Беларуси среди женских команд

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» вышли в решающую стадию чемпионата Беларуси среди женских команд. В полуфинальной встрече подопечные Станислава Саликова обыграли брестское «Прибужье» — 3:0 (25:17, 25:14, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч прошел с преимуществом столичного клуба, который с первых же минут показал серьезность своих намерений. Брестчанки не сдавались, стараясь осложнить жизнь фаворитам встречи. Однако класс участниц российской суперлиги в итоге сказался.

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Самым результативным игроком встречи стала минчанка Надежда Смирнова, заработавшая 17 очков. Лучшей блокирующей матча стала еще одна столичная волейболистка Надежда Столяр. У нее на счету 6 удачных действий у сетки, а всего она записала на свой счет 14 пунктов. У Алины Ильюты, которая стала главным завершителем атак брестской дружины, — восемь результативных действий.

Таким образом, 16 сентября в финале чемпионата Беларуси, который начнется в 13.00, «Минчанка» сыграет с мозырской «Жемчужиной Полесья». Мозырянки ранее обыграли могилевский «Коммунальник-МГУ». Команды из Бреста и Могилева разыграют бронзовые медали. Эта встреча начнется в 10.00.

Вход для болельщиков на трибуны «Чижовка-Арены» во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. В целях борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд было принято исполнительным комитетом Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту, решающая стадия состязаний проходит в формате «Финала четырех».

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