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15 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» вышли в финал чемпионата Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя», обыграв «Легион» из Обухова, вышли в финал чемпионата Беларуси. Матч завершился в пользу подопечных Александра Сингаевского со счетом 3:0 (25:21, 29:27, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Несмотря на итоговый счет, команда из Гродненского района смотрелась весьма достойно, и победить малой кровью у многократных чемпионов Беларуси не получилось. Особенно им пришлось напрячься во второй партии. Команда Алексея Гедройтя, догнав минчан, даже какое-то время вела в счете, но в итоге была вынуждена признать поражение. В третьем сете также продолжилась борьба в каждом розыгрыше, но вновь «Строитель» смог найти аргументы в свою пользу.

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Таким образом, завтра, 16 сентября, за бронзовые медали сыграют «Легион» и гомельская Энергия. Матч между ними начнется в 15.00.

Начало поединка за золото назначено на 18.00. Награду высшей пробы в принципиальном противоборстве оспорят лидеры белорусского клубного волейбола — солигорский «Шахтер», действующий обладатель чемпионского титула, и минский «Строитель».

Вход для болельщиков на трибуны «Чижовка-Арены» во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. Для борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд принял исполнительный комитет Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту решающая стадия состязаний проходит в формате «Финала четырех».

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