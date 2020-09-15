Волейболисты минского «Строителя» вышли в финал чемпионата Беларуси

Несмотря на итоговый счет, команда из Гродненского района смотрелась весьма достойно, и победить малой кровью у многократных чемпионов Беларуси не получилось. Особенно им пришлось напрячься во второй партии. Команда Алексея Гедройтя, догнав минчан, даже какое-то время вела в счете, но в итоге была вынуждена признать поражение. В третьем сете также продолжилась борьба в каждом розыгрыше, но вновь «Строитель» смог найти аргументы в свою пользу.

Таким образом, завтра, 16 сентября, за бронзовые медали сыграют «Легион» и гомельская Энергия. Матч между ними начнется в 15.00.

Начало поединка за золото назначено на 18.00. Награду высшей пробы в принципиальном противоборстве оспорят лидеры белорусского клубного волейбола — солигорский «Шахтер», действующий обладатель чемпионского титула, и минский «Строитель».

Вход для болельщиков на трибуны «Чижовка-Арены» во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. Для борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.