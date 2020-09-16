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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семенов и Лешуков снялись с ЧЕ из-за положительного теста на COVID-19

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский дуэт Константин Семенов/Илья Лешуков снялся с чемпионата Европы по пляжному волейболу из-за положительного теста на коронавирус у Семенова, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, накануне первых матчей турнира, который проходит в латвийской Юрмале, вся сборная России сдала тесты на COVID-19.

«У Константина Семенова тест оказался положительным. В связи с этим пара Лешуков/Семенов не может выступать на данном турнире. Константин чувствует себя хорошо. Всероссийская федерация волейбола желает Константину здоровья и просит не беспокоить спортсмена в такой непростой период, когда он оказался заложником ситуации и не смог представить по объективным причинам Россию на главном старте сезона», — говорится в сообщении.

Семенов и Лешуков — вице-чемпионы Европы 2019 года. В паре с Вячеславом Красильниковым Семенов завоевал серебро европейского первенства 2016 года.

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