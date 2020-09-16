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16 сентября, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» выиграл золото чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» выиграл золото чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. Команда Виктора Бекши обыграла минский «Строитель» со счетом 3:0 (25:18, 25:23, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Финальный поединок прошел под знаком превосходства команды из Солигорска. Подопечные Виктора Бекши, захватив инициативу, не отдали ее до самого финального свистка. В стане теперь уже четырехкратных чемпионов Беларуси самыми результативными игроками стали Владислав Бабкевич, заработавший 18 пунктов, а также Андрей Марченко, на счету которого 14 очков. Андрей Радюк совершил 10 результативных действий.

В стане «Строителя» самым результативным стал капитан команды Сергей Окулич (12 очков). Шесть очков на счету Сергея Антоновича.

Вход для болельщиков на трибуны «Чижовка-Арены» во время матчей решающей стадии турнира был неограничен. Также велась прямая трансляция с места событий. Для борьбы с распространением коронавируса организаторы просили любителей волейбола надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд исполнительный комитет Белорусской федерации волейбола принял в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту решающая стадия состязаний прошла в формате «Финала четырех». Бронзовые награды турнира выиграла гомельская «Энергия», победившая в споре за 3-е место обуховский «Легион».

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