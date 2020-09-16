Солигорский «Шахтер» выиграл золото чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд

Финальный поединок прошел под знаком превосходства команды из Солигорска. Подопечные Виктора Бекши, захватив инициативу, не отдали ее до самого финального свистка. В стане теперь уже четырехкратных чемпионов Беларуси самыми результативными игроками стали Владислав Бабкевич, заработавший 18 пунктов, а также Андрей Марченко, на счету которого 14 очков. Андрей Радюк совершил 10 результативных действий.

В стане «Строителя» самым результативным стал капитан команды Сергей Окулич (12 очков). Шесть очков на счету Сергея Антоновича.

Вход для болельщиков на трибуны «Чижовка-Арены» во время матчей решающей стадии турнира был неограничен. Также велась прямая трансляция с места событий. Для борьбы с распространением коронавируса организаторы просили любителей волейбола надевать маски.