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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отменен чемпионат мира по волейболу 2020 года среди клубов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Чемпионат мира по волейболу среди клубов 2020 года отменен, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение было принято правлением FIVB.

«В свете пандемии COVID-19 и неопределенности с поездками и присутствием зрителей на трибунах FIVB решила не проводить турнир 2020 года. FIVB стремится обеспечить здоровье и благополучие всей волейбольной семьи во всем мире и намерена к концу октября 2020 года запустить кампанию по приему заявок на проведение чемпионата 2021 года», — сказано в сообщении.

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