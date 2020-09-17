Отменен чемпионат мира по волейболу 2020 года среди клубов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Чемпионат мира по волейболу среди клубов 2020 года отменен, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Чемпионат мира по волейболу среди клубов 2020 года отменен, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
Решение было принято правлением FIVB.
«В свете пандемии COVID-19 и неопределенности с поездками и присутствием зрителей на трибунах FIVB решила не проводить турнир 2020 года. FIVB стремится обеспечить здоровье и благополучие всей волейбольной семьи во всем мире и намерена к концу октября 2020 года запустить кампанию по приему заявок на проведение чемпионата 2021 года», — сказано в сообщении.