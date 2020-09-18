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19:52 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу. В Могилеве подопечные Виктора Бекши обыграли местный «Коммунальник» со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда из Солигорска ехала в Могилев в отличном расположении духа. Двумя днями ранее «горняки» в «Финале четырех» защитили титул чемпионов Беларуси. Поражение в городе над Днепром явно не входило в планы подопечных Виктора Бекши, которые со старта заставили хозяев площадки ошибаться.

Тренерский штаб «Коммунальника» был вынужден взять тайм-аут. Эта мера сработала частично. В дальнейшем гостевая дружина полностью контролировала ход игры и добилась положительного результата. В рядах солигорчан стоит отметить Максима Шкредова, Андрея Марченко и Илью Бурова. Отлично показал себя в качестве не только диспетчера, но и подающего игрока Дмитрий Ваш.

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Не сплоховали и новички четырехкратных чемпионов Беларуси Владислав Драпчинский, Григорий Ющук и Владислав Лошаков, получившие шанс проявить себя. Вместе с тем в Могилев не поехали Владислав Бабкевич, Евгений Грецкий и Максим Богатко, которые вернулись в расположение молодежной сборной Беларуси. Эта команда готовится к первенству Европы в своей возрастной группе.

Во втором туре чемпионата «Шахтер» также на выезде сыграет с минским МАПИДом.

Мужские команды в сезоне 2020/2021 разделены на высшую и первую лиги. В элитном дивизионе выступают 9 команд: «Строитель» (Минск), «Шахтер» (Солигорск), «Энергия» (Гомель), «Легион» (Обухово), «Западный Буг» (Брест), «Марко-ВГТУ» (Витебск), «Борисов-БГУФК» (Борисов), МАПИД (Минск), «Коммунальник» (Могилев). Командам предстоит двухкруговой турнир, по итогам которого состоятся четвертьфинальный, полуфинальный и решающий этапы. Завершится чемпионат Беларуси в конце апреля 2021 года. В мае будет сыгран переходной турнир между дружиной, занявшей 9-е место в высшей лиге, и победителями состязаний в первой лиге.

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