Солигорский «Шахтер» с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу

Команда из Солигорска ехала в Могилев в отличном расположении духа. Двумя днями ранее «горняки» в «Финале четырех» защитили титул чемпионов Беларуси. Поражение в городе над Днепром явно не входило в планы подопечных Виктора Бекши, которые со старта заставили хозяев площадки ошибаться.

Тренерский штаб «Коммунальника» был вынужден взять тайм-аут. Эта мера сработала частично. В дальнейшем гостевая дружина полностью контролировала ход игры и добилась положительного результата. В рядах солигорчан стоит отметить Максима Шкредова, Андрея Марченко и Илью Бурова. Отлично показал себя в качестве не только диспетчера, но и подающего игрока Дмитрий Ваш.

Читайте также Солигорский «Шахтер» выиграл золото чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд

Не сплоховали и новички четырехкратных чемпионов Беларуси Владислав Драпчинский, Григорий Ющук и Владислав Лошаков, получившие шанс проявить себя. Вместе с тем в Могилев не поехали Владислав Бабкевич, Евгений Грецкий и Максим Богатко, которые вернулись в расположение молодежной сборной Беларуси. Эта команда готовится к первенству Европы в своей возрастной группе.

Во втором туре чемпионата «Шахтер» также на выезде сыграет с минским МАПИДом.