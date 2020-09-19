Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу

Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.