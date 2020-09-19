Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
В четвертьфинале россиянки одержали победу над итальянками Мартой Менегатти и Викторией Орси Тот — 21:16, 21:13.
За выход в финал Макрогузова и Холомина поспорят с немецкой парой Ким Беренс/Цинье Тиллманн.