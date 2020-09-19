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17:38 (мск), источник: ТАСС

Лямин и Мыськив вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 19 сентября. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в латвийской Юрмале.

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В четвертьфинале российские волейболисты обыграли швейцарцев Марко Краттигера и Флориана Бреера со счетом 2−0 (21:15, 21:18). На следующей стадии турнира Лямин и Мыськив встретятся с победителями матча между россиянами Вячеславом Красильниковым и Олегом Стояновским и норвежцами Хендриком Николаем Молом и Матиасом Бернтсеном.

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Полуфиналы, матч за третье место и финал чемпионата Европы запланированы на 20 сентября.

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