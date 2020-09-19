Лямин и Мыськив вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

В четвертьфинале российские волейболисты обыграли швейцарцев Марко Краттигера и Флориана Бреера со счетом 2−0 (21:15, 21:18). На следующей стадии турнира Лямин и Мыськив встретятся с победителями матча между россиянами Вячеславом Красильниковым и Олегом Стояновским и норвежцами Хендриком Николаем Молом и Матиасом Бернтсеном.