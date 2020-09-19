Волейболистки краснодарского «Динамо» победили «Минчанку» в ЧР
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Волейболистки краснодарского «Динамо» на своей площадке одержали победу над белорусской «Минчанкой» в матче первого тура чемпионата России.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Волейболистки краснодарского «Динамо» на своей площадке одержали победу над белорусской «Минчанкой» в матче первого тура чемпионата России.
Субботняя встреча в Витязеве (Краснодарский край) завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:20, 25:17).
В другом матче саратовский «Протон» победил челябинский клуб «Динамо-Метар» — 3−0 (25:21, 25:19, 25:20).